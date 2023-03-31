مزيد من مشاهد التكافل الإجتماعي في شهر رمضان..

تنتشر الحملات الفردية في شهرِ رمضانَ المبارك، وهذه المرةَ مع شبانٍ وشاباتٍ جمعَهم حبُّ الناسِ وخدمتِهم منذ ان كانوا طلاباً في الجامعةِ اللبنانية.



وبما أُوتوا وبالقدرِ المستطاع، يسعى أبناءُ الشمالِ للتكافلِ لتأمينِ الإفطاراتِ للصائمينَ من خلالِ مطبخ الخير.

ولليومِ التاسعِ على التوالي، تُواصل موائد الامامِ زينِ العابدينَ عليهِ السلامُ الرمضانية توزيعَ حصصٍ غذائيةٍ على العوائلِ المتعففةِ في منطقةِ بيروت.

وتكافلوا… عنوان الحملةِ التي أطلقتها لجنةُ في حزبِ الله في البقاع الغربي، وجمعيةُ إمدادِ الإمامِ الخميني تطلقُ برنامجَها الرمضانيَ لمساندةِ العائلاتِ المتعففة.