الذهب نحو أفضل أداء شهري منذ 2020

ارتفعت أسعار الذهب متجهة لتسجيل أفضل أداء شهري منذ تموز 2020، إذ أدت أزمة النظام المصرفي إلى توقع توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقتاً عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذبا.ً

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1981.59 دولاراً. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1982.00 دولاراً.

كما يتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي، بارتفاع 8.6 في المئة. ويتجه الدولار لتكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي، مما يجعل الذهب أرخص ثمناً للمشترين في الخارج.

وتخطى الذهب مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لمصرفين أميركيين في وقت سابق من الشهر، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف رفع أسعار الفائدة لتجنّب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي.

المصدر: مواقع