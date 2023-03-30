السفارة الايرانية في لبنان اطلقت “السلة الرمضانية” للفلسطينيين في المخيمات

أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان حفل إطلاق “السلة الرمضانية السنوية” التي توزعها على أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وذلك في باحة السفارة في بئر حسن، في حضور السفير مجتبى أماني وأركان السفارة ومسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق حسن حب الله، وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية و”مجلس علماء فلسطين”.

وقال حب الله في كلمته: “هنا في كل عام نقف لنشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي عودتنا، واعتادت أن تقدم في مثل هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، هذه الهدية المتواضعة إلى المستضعفين من شعبنا وأهلنا في المخيمات الفلسطينية في لبنان”.

اضاف: “هذا العام يتزامن هذا اليوم التاريخي مع يوم الأرض الفلسطيني ومع انتفاضة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي كل فلسطين, ليؤكد هذا الشعب أنه متمسك بأرضه مهما طال الزمن ومهما تعاقبت السنين، الأرض لنا لن نتخلى عنها سنناضل ونجاهد ونقدم التضحيات لنستعيد هذه الأرض، وليس لكم أيها الصهاينة مكان في فلسطين ولا في غير فلسطين، هذا وطن للأمة العربية والإسلامية ووطن لأهله لفلسطين، هذا ما أرسته المقاومة الفلسطينية في الماضي ومازالت تؤكد اليوم أن الشعب الفلسطيني سيقاوم حتى تحرير فلسطين وحتى تحرير كامل التراب الفلسطيني، نحن مستعدون لتقديم كل التضحيات، ونحن اليوم نقطف أولى ثمار هذه التضحيات وهذا الجهاد المتواصل”.

اضاف: “ما يحصل في اسرائيل الكيان الغاصب من أزمة سياسية حادة قد يكون مقدمة لحرب داخلية في الكيان، ليس بفعل خلافات سياسية تنتاب الدول وانما بفعل ضغط المقاومة، الأزمة التي تعيشها اسرائيل هي بفعل ضغط المقاومة وضغط الإنتفاضة، وهذه اولى ثمار هذه المعركة التي سنوصلها إلى هدفها النهائي وهو تحرير فلسطين وعودة جميع اللاجئين إلى أرض فلسطين”.

وقال “شكرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ستبقى دائما مع فلسطين، سنبقى دائما مع الجمهورية الإسلامية لأنها معنا ونحن معها، تقف إلى جانب القضية الفلسطينية، القضية الحق وإنا إن شاءالله لمنتصرون”.

والقى كلمة قوى التحالف الفلسطيني ممثل حركة “حماس” في لبنان الدكتور أحمد عبدالهادي وقال:” شكرا ايران العطاء والأصالة والوفاء، شكرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي منذ اليوم الأول للثورة أعطت ووفت وكانت أصيلة مع الشعب الفلسطيني يوم استبدلت السفارة الصهيونية بالسفارة الفلسطينية ورفع علم فلسطين في ايران ولم تبدك منذ ذلك الوقت،شكرا لإيران عندما أعلن قائدها وامامها الإمام الخميني رحمه الله في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان يوم القدس العالمي الذي أراد من خلاله أن يذكر الأمة بأن القدس هي عنوانها ولكي يؤكد إلتزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالدفاع عن القدس الشريف، ولم تبدل منذ ذلك الوقت. دعمت منذ زمن ايران المقاومة الفلسطينية في فلسطين، هذه المقاومة التي غيّرت المعادلات والموازين في الصراع مع هذا العدو الصهيوني ومازالت تدعم ولم تبدل ولم تغيّر، ايران تقدم منذ زمن الدعم لشعبنا الفلسطيني اللاجئ وبالذات في مخيمات لبنان على المستوى الصحي عبر حملات مستمرة حتى في الظروف الصعبة ولم تبدل”.

والقى كلمة منظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ممثل الجبهة الديمقراطية في لبنان علي فيصل، وكلمة “علماء فلسطين” ألقاها الشيخ سعيد قاسم، حيث اشادا ب”الجمهورية الاسلامية الايرانية التي ستبقى دائما مع القضية الفلسطنية”.