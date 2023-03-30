وسائل إعلام أمريكية: 9 قتلى في حادث تصادم مروحيتين للجيش الأمريكي بولاية كنتاكي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2023 - 17:02

وسائل إعلام أمريكية: 9 قتلى في حادث تصادم مروحيتين للجيش الأمريكي بولاية كنتاكي

منذ 28 mins 30 March، 2023
أخبار موقع المنار

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