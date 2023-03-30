العمل الإسلامي : هدف المسيّرة الصهيونية في الاجواء اللبنانية لفت الأنظار للتخفيف من وطأة الصراع الداخلي الاسرائيلي

اعتبرت “جبهة العمل الإسلامي” في بيان “تعليقا على انتهاك مسيرة صهيونية معادية الأجواء اللبنانية أمس وإلقاء قنبلة دخانية على مقهى عند بوابة فاطمة قضاء مرجعيون، أنه على ما يبدو الأمور في الداخل الاسرائيلي وصلت إلى حائط مسدود ونقطة اللا عودة، ومن المحتمل وصولها إلى حرب أهلية داخلية ، لذلك لا يجد نتنياهو مخرجا للهروب من فشله وفساده إلا في نقل الصراع إلى الخارج ولعل تلك المسيرة المعادية هي جس نبض واستدراج المقاومة إلى رد لفتح معركة تنفسية له، لتناسي الخلافات والالتفاف من جديد حول نتنياهو وطروحاته الداخلية، وبمعنى آخر على ما يبدو هو لفت الأنظار في محاولة للتخفيف من وطأة الصراع الداخلي في الكيان الغاصب، لذا فإن الرسالة غبية وأن المقاومة في قمة الوعي والجهوزية وتعرف متى وكيف وأين يكون الرد المناسب على هذا الاعتداء الأرعن” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام