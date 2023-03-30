“لقاء الأحزاب” في “يوم الأرض”: فلسطين ستبقى عربية والعدو سيرحل

اعتبر “لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية” في البقاع في بيان له الخميس بمناسبة “يوم الأرض” أن “في ذكرى يوم الأرض كانت فلسطين وستبقى عربية بأرضها ومائها وشعبها والمقدسات، والدخيل كالفطر المسموم مآله الاقتلاع والرحيل فلا الوعد المزعوم سيدوم ولا القوة الاستعمارية المتغطرسة تستطيع تثبيت باطل الاحتلال”.

وقال البيان “فلسطين المسبية من شذاذ الآفاق حتما ستعود لاهلها والمشهد قريب قاب طلقة وشهيد”، وولفت الى ان “جذوة انتفاضة شعبنا العربي الفلسطيني المستمرة منذ الاحتلال عام 48 لما تزل متقدة تلهب الارض تحت اقدام المحتل متوسلة بإبداع قل نظيره شتى اساليب الجهاد وسيل عارم من التضحيات شهداء وجرحى ومعوقين ومعتقلين امام عجز سلطات الاحتلال عن مواجهة أجيال الصبر والصمود التي راهن العدو على محو فلسطين من وجدانها”.

واكد ان “الميامين الاسود من الشباب الفلسطيني يذيقون العدو المرارات والخوف فيما الموعودون بأرض الرخاء يهرولون في هجرة معاكسة نُسفت معها ركائز المشروع الصهيوني الإحلالي وأسست لنصر مؤزر مؤكد في ظل أزمات الكيان البنيوية الوجودية وانقساماته واهتراء مؤسساته”، واضاف “يطل هذا العام في ظل التحولات الهائلة في العالم والاقليم ومعها جهوزية محور المقاومة وتعاظم قدرته وتحفزه للمعركة الفاصلة والانتصار المؤكد والتحرير الناجز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام