الرئيس الايراني السيد رئيسي يؤكد على تمهيد الأرضية لتحقيق شعار العام “كبح التضخم ونمو الانتاج”

اكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي على تمهيد الارضية لتحقيق شعار العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) وهو عام “كبح التضخم ونمو الانتاج” الذي اعلنه سماحة الامام السيد علي الخامنئي.

واشار السيد رئيسي ، مساء الثلاثاء، في الاجتماع الرابع والثمانين للمجلس الأعلى للشغل، إلى الدور المهم للعمالة في تحقيق شعار العام ، وقال الحمد لله ، فان إحصائيات العام الماضي تظهر انخفاضاً في معدل البطالة ، لكن بالتأكيد لا يمكن الاكتفاء بهذا المستوى من خلق فرص العمل ومن الضروري تمهيد الطريق لتحقيق شعار العام بالعمل والمبادرة الجهادية .

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التركيز بشكل خاص على خلق فرص العمل في المحافظات التي ترتفع فيها معدلات البطالة، وكلف وزير العمل بمتابعة خلق فرص العمل والحد من مشكلة البطالة ، وخاصة خلق فرص العمل للفئات المتعلمة في هذه المحافظات.

وقال السيد رئيسي أن إزالة العقبات من طريق المتقدمين لخلق فرص عمل هي احد الواجبات المهمة للحكومة ، وقال: ان تسهيل وتنظيم إصدار تراخيص العمل كان من الإجراءات الجيدة والفعالة للغاية للحكومة في مجال خلق فرص العمل ، وبالنظر إلى توفر ارضية فرص العمل في البلاد ، فإن استمرار هذا الإجراء سيلعب دورًا مهمًا في خلق فرص العمل والحد من البطالة.

ومضى الى التأكيد على أهمية التمويل وتخصيص الاعتمادات في الوقت المناسب وأضاف: لا ينبغي أن يتركز اهتمام المؤسسات المسؤولة في مجال التمويل على البنوك فقط ، بل يجب مراعاة مشاركة المواطنين من خلال ضمان الربح ورأس المال في هذا القطاع.

وفي اجتماع المجلس الأعلى للشغل ، أشار رئيس الجمهورية أيضًا إلى بعض الإجراءات للمساعدة في زيادة فرص العمل في البلاد وألزم المؤسسات المسؤولة بتنفيذها.

المصدر: وكالة ارنا