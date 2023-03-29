مجلس التعاون الخليجي: اقتحام الأقصى في رمضان تصعيد خطير واستفزاز لمشاعر المسلمين

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال “الإسرائيلي”.

ونقلت عنه “وكالة الانباء السعودية” تأكيده أن “اقتحام المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، يعد تصعيداً خطيراً، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم أجمع، ويتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، كما يعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والترتيبات التاريخية الخاصة بالمسجد الأقصى”.

ودعا “المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه التجاوزات ومضاعفة الجهود لدفع عملية السلام،” مشددًا على “مواقف مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام