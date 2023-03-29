عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 29 آذار/مارس 2023

العناوين:



* الأخبار:

– اليمن في العام التاسع: «مُدن الله» الباقية

– جديد الاستراتيجية الغربية ضد المقاومة

– محاولة فرنسية للالتحاق بواشنطن والرياض في لبنان

– بدل الإنتاجيّة لأساتذة «اللبنانيّة»: مقابل ماذا؟

– المصالحة السعوديّة – السوريّة: قفزة نحو حلّ نهائي

– ما بعد تنازل نتنياهو: «الفاشيون» يترقّبون الفرصة… والمعارضة تتربّص

* البناء:

– باريس بعد تل أبيب: الحكومة تعجز عن احتواء الشارع… والانفجار الكبير وراء الباب

– اتصالات سعودية صينية إيرانية لتزخيم مسار التفاهمات… وقلق أميركي من البوابة السورية

– بعد تراجع ميقاتي أمام بكركي… خليل يعتذر من الجميل: الفتنة نائمة ولن نمنح فرصة لإيقاظها

* النهار:

– الفضائح العنقودية: استباحة المجلس بالكلام المقذع

– مزودو الانترنت يسددون تعرفة الخدمة على دوالر 3900 ليرة!

* الجمهورية:

– عاصفة التوقيت تفجرت نيابيًا

– لماذا بقي فرنجية صامتًا؟

– ميقاتي دق جرس الإنذار :ّ “ما فينا نكفي هيك”

– إسرائيل و”الحرب الأهلية”: الفلسطينيون في خطر!

– زيادة رواتب القطاع الخاص ُتبحث غداً

* اللواء:

– الاحتقان ينفجر باللجان.. والشارع غداً للمتقاعدين بحثاً عن المعاشات «الضائعة»!

– بري يُطوِّق الإشكال بين الجميل وخليل.. و«التغييريون» يتهمون «القوات» بأنها جزء من المنظومة

* الديار:

– بعد عاصفة «التوقيت»… فوضى نيابية تطيح بجلسة اللجان المشتركة بعد الشتائم والصراخ

– تحذيرات صندوق النقد تقابل بمخاوف من إنسحاب لبنان من الاتفاق بسبب التلكؤ بالتنفيذ…!

– إضرابات وإعتصامات بالجملة قادرة على شلّ البلد… والمطالب المحقة تنتظر جلسة ميقاتي

* نداء الوطن:

– إشكال اللجان: 8 آذار متوتره…. والهدف “تطيير” الإنتخابات البلدية

– “نكسات” برّي تتوالى: ولّى زمن “الأرانب “!

الاسرار:

* البناء :

– قال نائب في إحدى الكتل المشاركة في الحكومة إن الكلام الاستفزازيّ لنواب المعارضة يعود إلى إجهاض خطة الاستثمار الطائفي الذي صنعوه حول التوقيت، ومن يريد ميني حرب أهلية كان مَن نفخ في قضية التوقيت لجعلها متراساً طائفياً مقيتاً، ومَن تراجع عن القرار أثبت صدقيّة أنه مَن يريد إجهاض الفتنة.

– قال رجل أعمال يلعب دوراً سياسياً إن رئيس حزب معارض طلب من سفير دولة إقليمية ضمانات لعدم تحوّل أيّ تفاهم بين الطوائف الإسلامية بعد التفاهم السعوديّ الإيرانيّ وتوسّعه نحو سورية مدخلاً لتهميش حزبه، كما حدث بعد اتفاق الطائف وأضاف لو كان معنا مال كافٍ بعد الطائف لما حدث ما حدث.

* النهار:

– اعد محافظ سابق للعاصمة مشروعًا بديلاً للانتخابات البلدية لبيروت يعتمد تقسيمًا جديدًا لا يشبه اي من الافكار المطروحة حاليًا

– يبدي رئيس جمهورية سابق عتبه على حلفاء وأصدقاء لم يزوروه منذ فترة طويلة وعدم إظهار أيّ دعم لأبنائه

– تزداد في اوساط الشباب شركات تدعي تأمين ارباح سريعة لهم من طريق الاسهم والتجارة الحرة من دون رقيب او حسيب علمًا أن الحد الادنى للاستثمار يبلغ 3000 دولار اميركي من دون ضمانات مكتوبة

* الجمهورية:

– نقل قريبون عن أحد المراجع السياسية، أن قراراً خلافيًا صدر أخيراً كان بريئًا خلافًا للتفسيرات التي أعطيت له.

– طلب بعض النواب من نائب ينتمي إلى كتلة سيادية، المشاركة في جلسة لجنة نيابية لبحث ملف الإنتخابات البلدية، فرد قائلاً: مش فارقة معنا إن جرت الإنتخابات البلدية أو لم تجر.

– نصح مسؤول أممي القوى السياسية اللبنانية بالاستفادة من ايجابية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الحاليين، تجاه لبنان، وعدم تضييع هذه الفرصة.

* اللواء:

– نقلت سفيرة دولة أوروبية رسالة دعت فيها الى ضبط النفس، من زاوية ان الاتصالات الرامية الى انجاز الاستحقاق قائمة على قدم وساق.

– ينتاب القلق الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، بعد إطاحة جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة لاعطاء مساعدتين إضافيتين قبيل عيد الفطر.

– ردّ مسؤول كبير الكرة الى ملعب مرجعية روحية في ما خصّ عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد مكالمة بينهما، قيل أنها كانت عاصفة.

* نداء الوطن

– تبيّن أنّ لدى مرجع مصرفي بارز خمسة أبناء وبنات فيما كان معروفاً أنّ لديه أربعة، إلا أنّه اعترف منذ فترة أمام بعض المحققين أنّ عددهم خمسة.

– علم أنّ نائباً تغييرياً دخل على خطّ المصالحة بين رفاق له وحزب معارض.

– يُقال إنّ مرشحاً بارزاً لتولي حاكمية مصرف لبنان، أبلغ منذ أيام المعنيين أنه لم يعد مهتماً بالأمر.

المصدر: صحف