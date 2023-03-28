أنباء عن عملية محاولة دهس بالقرب من عزون قرب قلقيلية (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 28 2023 - 22:40

أنباء عن عملية محاولة دهس بالقرب من عزون قرب قلقيلية (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 28 March، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة