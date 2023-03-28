حركة حماس تدين اقتحام الأقصى وتدعو لشد الرحال إليه

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، استمرار اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وأداءهم طقوساً تلمودية في باحاته، بحماية شرطة الاحتلال وتسهيلاتها، وآخرها ما أعلنت عنه جماعات ما يسمى الهيكل، عن اتفاقها مع شرطة الاحتلال بتمديد ساعات اقتحامها الصباحية للأقصى، في محاولة لتكريس التقسيم الزماني للحرم القدسي.

وأكد المتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنّ مخططات الاحتلال الخبيثة، والتي تهدف إلى تهويد الأقصى المبارك، وفرض السيادة عليه؛ لن تستطيع أن تغيّر معالم التاريخ أو طمس هويته الإسلامية وستصطدم بإرادة شعبنا الفلسطيني الحرّة الرافضة للاحتلال والمتمسّكة بإسلامية الأقصى وعروبة القدس.

ودعا أهلنا في الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 48 إلى مزيد من شدّ الرحال إليه والاعتكاف فيه، إحياءً لشعائرنا الإسلامية ورفضاً للاحتلال ولآلة التزييف الصهيونية.

المصدر: وكالة شهاب