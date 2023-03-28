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March 28 2023 - 14:30

لقاء بين لافروف وعبد اللهيان… والمفاوضات النووية على رأس المباحثات

منذ 42 mins 28 March، 2023
المفاوضات النووية على رأس مباحثت لافروف وعبد اللهيان
المفاوضات النووية على رأس مباحثت لافروف وعبد اللهيان
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان غدا الأربعاء في موسكو.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن “الوزيرين سيناقشان أثناء لقائهما في موسكو مجموعة واسعة من مسائل جدول الأعمال الدولية والإقليمية والثنائية”، مضيفاً  أنه “من المتوقع أن يبحث الطرفان بشكل خاص الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني”.

كما سيتم النظر في الوضع في سوريا وما حولها والقضايا الخاصة بمنطقة بحر قزوين والأوضاع في أفغانستان واليمن ومنطقتي وراء القوقاز والخليج العربي، بالإضافة إلى تسوية قضية الشرق الأوسط، بحسب بيان الخارجية الروسية.

وتابع البيان أن “الجانبين الروسي والإيراني سيتناولان أيضاً آفاق تطبيع الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية الاستئناف المعلن للعلاقات بين إيران والسعودية.

المصدر: روسيا اليوم

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