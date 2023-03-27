اعلام العدو: مواجهات بين محتجين صهاينة على التعديلات القضائية وآخرين مؤيدين لها في القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2023 - 18:50

اعلام العدو: مواجهات بين محتجين صهاينة على التعديلات القضائية وآخرين مؤيدين لها في القدس

منذ 1 ساعة 27 March، 2023
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