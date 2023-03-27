العمل الاجتماعي في حزب الله والسعودي يبادران الى ازالة النفايات في منطقة صيدا

قام العمل الاجتماعي في حزب الله بالتعاون مع رئيس بلدية صيدا محمد السعودي بالاضافة الى “شركة NTCC” بحملة واسعة لازالة النفايات من بين البيوت في احياء “مسجد الامام علي” ونزلة الاميركان” و”التعمير” و”الفيلات” الشعبية السكنية في منطقة صيدا.

وكانت النفايات قد تكدست في هذه الاحياء وبين البيوت تحديدا مع روائح كريهة للغاية مما اثار استياء الاهالي خاصة انهم في شهر رمضان المبارك .

وبادرت “لجان العمل الاجتماعي” لحزب الله الى الاتصال بكل من رئيس بلدية صيدا محمد السعودي الذي قام بتأمين جرافة تابعة للبلدية، و”شركة NTCC” التي عملت على تامين الاليات والمعدات المطلوبة ووجهتها فورا الى تلك الاحياء، فيما عملت “لجان العمل الاجتماعي” على ملء خزانات وقودها بمادة المازوت وتزويد عمال النظافة بما يلزم لهذه الغاية.

وجرت عملية ازالة النفايات بشكل سريع بحضور كل من احمد الجبيلي ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو، وذلك حرصا على صحة الناس الذين شكروا “كل من بادر الى القيام بهذه المهمة في هذا الشهر الفضيل.”