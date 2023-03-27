الازمة الصهيونية تتفاقم وإقالة غالانت اشتعال اضافي

مزيد من التفاقم في الازمة الصهيونية التي دخلت في تطورات اضافية بعد اقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوزير الحرب يوآف غالانت مساء اليوم، على خلفية اعلانه معارضته لمشروع التعديلات القضائية ودعوته نتنياهو للعودة عنه.

وقال رئيس المعارضة يائير لابيد إن نتنياهو يهدد الأمن القومي ويشكل خطرا على أمن “إسرائيل”. بدوره، قال وزير الحرب السابق بيني غانتس “نواجه تهديدا حقيقيا ونتنياهو وضع نفسه قبل أمن إسرائيل”.

تظاهرات بالآلاف خرجت ليل اليوم الاحد في تل ابيب ومناطق اخرى واقفل المتظاهرون الطرق كما خرج مئات المتظاهرين مقابل منزل نتنياهو في القدس المحتلة بعد إقالة غالانت، وقامت الشرطة باستعمال خراطيم المياه في محاولة لتفريقهم.

امام منزل نتنياهو

وافاد موقع “والا” بان آلاف المتظاهرين اقتحموا حاجزا للشرطة أمام منزل نتنياهو . واشار اعلام العدو ان وحدة الأمن 730 أخرجت عائلة بنيامين نتنياهو إلى مقر الشاباك في القدس.

واعلن قائد الشرطة الصهيونية ان الشرطة تسمح “بالحق الديمقراطي” في الاحتجاج، لكن لن تسمح بالاضطرابات العامة والإضرار برموز الحكومة. وقد عملت الشرطة على اعتقال متظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس.

وقد اعلنت الجامعات الصهيونية مساء اليوم الاحد تعليق الدراسة في الكيان حتى اشعار آخر.

وفي هذا الوقت اشار رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست انه سيعقد اجتماعا غدا على خلفية إقالة وزير الحرب.

وسائل إعلام العدو اشارت ان الاتحاد العمالي سيعلن غدا إضرابا شاملا في مؤسسات الكيان الاقتصادية والتجارية.

وازاء التطورات نقل اعلام العدو ان الجيش رفع حالة التأهب بعد فقدان سيطرة الشرطة داخل المدن اثر التظاهرات.

في هذا الوقت ازمات مركبة في الكيان الصهيوني تتفاقم يوما بعد يوم، من الجانب الامني الى السياسي الى الاقتصادي والعسكري.

12 اسبوعا ولا تزال الازمة السياسية والشعبية الصهيونية متواصلة والتظاهرات مستمرة وسط الانقسام ازاء حكومة نتنياهو والذي تفاقم بعد مشروع حكومة نتنياهو لتعديل النظام القضائي.

الى ذلك تتصاعد الازمة في الجيش الصهيوني وسط تمرد المزيد من الجنود ورفض الخدمة العسكرية ، وافادت وسائل إعلام العدو ان هناك حديثا في “الجيش” عن ارتفاع المخاوف من الحرب ومن تفكك الجيش.

وكان رئيس “الشاباك” رونين بار حذّر نتنياهو من خطورة الاوضاع وأورد موقع “i24news” أنّه جرت محادثة بين رئيس “الشاباك” ونتنياهو ناقشت زيادة التهديدات الأمنية إلى جانب “الصدع في المجتمع الإسرائيلي”. وقال بار لنتنياهو إنّ تقارب التهديدات يؤدي بإسرائيل إلى “مكان خطر”.

المصدر: موقع المنار + اعلام العدو