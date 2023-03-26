السيد فضل الله: هناك من يسعى لإشغال اللبنانيين بمعارك وهمية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2023 - 15:58

السيد فضل الله: هناك من يسعى لإشغال اللبنانيين بمعارك وهمية

منذ 2 ساعة 26 March، 2023
السيد علي فضل الله
لبنان

علّق العلامة السيد علي فضل الله على ما تشهده الساحة اللبنانية من سجالات حول قرار عدم تقديم الساعة، قائلاً في بيان “أمام ما نشهده من حالة توتر وانقسام طائفي حاد حول قرار الحكومة عدم تقديم الساعة ومنعا للالتباس الحاصل وبعيدا عن صوابية هكذا قرارات أو عدمها، نأسف لهذا السجال الحاد الذي أخذ أبعاداً طائفية واسعة بين اللبنانيين وفتح باب الصراع على مصراعيه بينما المطلوب علاجه بالحكمة وبعيداً عن الحساسيات والنكايات التي تؤدي إلى زيادة الشرخ بين أبناء هذ ا الوطن”.

وتابع “إن اللبنانيين اليوم هم في أمس الحاجة إلى التوحد حول قضاياهم المشتركة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصرهم جميعا ولا تفرق بينهم ونبدي خشيتنا ان يكون هناك من يسعى لاشغالهم بمعارك وهمية لا يستفيد منها الا من لا يريد خيرا لهذا البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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