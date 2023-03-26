بوتين: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تشكل تهديدًا وتطيل أمد الصراع

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا على علم بخطط الغرب لمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدًا أن تلك الإمدادات تشكل تهديدًا. وقال بوتين، في حديث لقناة “روسيا 24″، “هناك تهديد بالتأكيد. عندما يجري ضخ أسلحة إلى بلد نحن في حالة نزاع معه فهذا تهديد. أما فيما يتعلق بحجم هذه التهديدات بالنسبة لنا وكيف يمكننا تقييمها، فنحن بالطبع على علم بخطط التسليم تلك”.

وأضاف “نخشى أن يكون ذلك [إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة] محاولة لإطالة أمد الصراع”. كما أعلن بوتين أن العدد الإجمالي للدبابات الروسية سيتفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف على مثيله لدى أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال حديثه لقناة “روسيا 24″، إن “المجمع الصناعي العسكري في روسيا يتطور بوتيرة سريعة للغاية لم يتوقعها كثيرون… وستنتج الصناعة الروسية ثلاثة أضعاف عدد الدبابات والذخيرة [لدى أوكرانيا]، بل أكثر من ثلاثة أضعاف”.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

المصدر: سبوتنيك