تاس: القوات الروسية نقلت 10 طائرات إلى بيلاروسيا قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2023 - 00:48

تاس: القوات الروسية نقلت 10 طائرات إلى بيلاروسيا قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية

منذ 5 ساعة 25 March، 2023
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