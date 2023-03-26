تاس: القوات الروسية نقلت 10 طائرات إلى بيلاروسيا قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2023 - 00:48
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رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الإثنين
ميقاتي: يشهد البلد محاولة لجره الى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيا بغيضا
ميقاتي: أمام النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة
الرئيس ميقاتي حول السجال الناجم عن قرار التوقيت الصيفي: ما اتُخذ قد اتُخذ ويحز بنفسي ان يأخذ الأمر هذا المنحى
بكركي تعلن التزام تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف ليل السبت الأحد
شركة اتصالات "ألفا": طرأ عطل على الشبكة هذا الصباح تأثر به عدد من المناطق وتعمل الفرق التقنية على إصلاحه
إعلام العدو: إصابة جنديين بجروح متوسطة وخطيرة وثالث بشظية خلال عملية إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: نعلن مسؤوليتنا عن عملية حوارة ونوجه دعوة لكل أبناء شعبنا لرص الصفوف في جبهة المقاومة
الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل إصابة جراء اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي في بلدة حوارة جنوب نابلس
الهلال الأحمر: إصابتان نتيجة استنشاق الغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في دير شرف بنابلس
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس بعد عملية إطلاق النار في حوارة
حركة حماس: عملية حوارة تؤكد عجز الاحتلال وكل منظومته العسكرية والأمنية على مواجهة الشباب المقاوم
الجهاد الإسلامي: العملية رسالة بأن المقاومة لا تنام وجزء من الثمن الذي سيدفعه الاحتلال لاغتياله قادة المقاومة وأبنائها
حركة فتح الانتفاضة: عملية حوارة صفعة وضربة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية للعدو الصهيوني وتثبت هشاشة العدو
مراسل المنار: قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي في المسجد الأقصى وتطلق الرصاص المطاطي لمحاولة إخراج المعتكفين منه
إعلام العدو: مئات آلاف المستوطنين يتظاهرون في تل أبيب ومدن أخرى رفضاً لحكومة بنيامين نتنياهو والتعديلات القضائية
إعلام العدو: مواجهات بين متظاهرية والشرطة في شارع ايالون بتل أبيب عقب بدء الشرطة إخلاء المتظاهرين بالقوة
الخارجية السورية تدين اعتداء القوات الأمريكية على بعض المناطق في محافظة دير الزور ما أدى لسقوط ضحايا
الخارجية السورية: متمسكون بإنهاء الاحتلال وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ووقف رعاية أمريكا للمليشيات الإرهابية
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: أي استهداف للقواعد التي تم إنشاؤها بطلب من سوريا سيقابل برد مضاد وحاسم
السيد عبد الملك الحوثي في الذكرى الثامنة للعدوان: نؤكد على حق شعبنا المشروع في الصمود ومواجهة العدوان الإجرامي الظالم
السيد الحوثي: أنصح السعودية والإمارات بعدم الاستمرار في العدوان لمصلحة أمريكا والتفكير بمصالحكم
السيد الحوثي: طريق السلام هو بإيقاف العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار وتعويض الأضرار وتبادل الأسرى
السيد الحوثي: نشكر كل الذين وقفوا مع قضيتنا وفي المقدمة إيران وحزب الله وأحرار العراق والمنطقة الذين ساندوا شعبنا
السيد الحوثي: قادمون في العام التاسع بجيش مؤمن منظم اكتسب الخبرة الميدانية من تجربة ثماني سنوات
السيد الحوثي: قادمون في العام التاسع بترسانة صاروخية فتاكة بعيدة المدى دقيقة الإصابة قوية التدمير تطال كل منشآت الأعداء
السيد الحوثي: قادمون بالطيران المسير متجاوزة كل الدفاعات الجوية وبقدرات بحرية تطال كل هدف في البحر
وسائل إعلام يمنية: 105 خروق لقوى العدوان خلال الساعات الماضية في جبهات الساحل الغربي بينها استحداث تحصينات قتالية
الرئيس الروسي: نحن لا ننقل أسلحتنا النووية إلى بيلاروسيا ولكننا سنقوم بوضعها هناك كما تفعل الولايات المتحدة في أوروبا
الرئاسة التركية: جهود جارية لعقد اجتماع رباعي يشمل إيران وروسيا بشأن سوريا لن يشمل الرؤساء
لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
تاس: القوات الروسية نقلت 10 طائرات إلى بيلاروسيا قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية
منذ 5 ساعة
25 March، 2023
عاجل
بيلاروسيا
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