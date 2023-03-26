بكركي: نلتزم بتقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2023 - 00:48

بكركي: نلتزم بتقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة

منذ 5 ساعة 25 March، 2023
بكركي
لبنان

أعلن المكتب الإعلاميّ في الصرح البطريركيّ في بكركي، في بيان، انّ “القرار المفاجئ بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفيّ لمدة شهر، الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال السيّد نجيب ميقاتي ارتجاليًا ومن دون التشاور مع سائر المكوّنات اللبنانيّة، ومن دون أيّ اعتبار للمعايير الدوليّة، وللبلبلة والأضرار في الداخل والخارج، يحول دون إمكانيّة البطريركيّة المارونيّة والأبرشيّات والمؤسّسات التابعة لها، الالتزام به. وبالتالي، تلتزم بتقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة، ليلة السبت-الاحد 25-26 آذار 2023”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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