فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات مع الاحتلال عند مدخل بلدة الرام شمال القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2023 - 14:50

فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات مع الاحتلال عند مدخل بلدة الرام شمال القدس

منذ 5 mins 25 March، 2023
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