مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة الرام بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2023 - 02:16

مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة الرام بالقدس المحتلة

منذ 33 mins 8 April، 2023
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