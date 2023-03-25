وقفة منددة بزيارة نتنياهو إلى لندن تُطالب باعتقاله كـ “مجرم حرب”

نظم ناشطون أمام مقر الحكومة البريطانية في العاصمة لندن، وقفة إحتجاجية، تنديداً بزيارة رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي استهلها بلقاء رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك.

وتجمّع مئات الناشطين من مناصري القضية الفلسطينية، العرب والأجانب، أمّام مقر الحكومة بالتزامن مع لقاء سوناك ونتنياهو، معربين عن رفضهم للقاء، الذي يأتي في ظل تصاعد حملات القتل بحق الفلسطينيين.

وردّد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الشعارات الداعمة للقضية الفلسطينة ولحرية الشعب الفلسطيني، ورفعوا الأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات تنادي بالحرية لفلسطين ووقف الحصار المفروض على غزة.

وطالب المحتجون بالضغط لالغاء الاحتلال، وأعربوا عن امتعاضهم لعدم إستجابة الحكومة للدعوات الواسعة لالغاء تلك الزيارة، التي تهدف للتطبيع الأمني والعسكري مع كيان الاحتلال، الذي سمارس انتهاكاته بحق الفلسطينينن، منذ العام 1948.

وتوجّه أحد المشاركين باسم المحتجين، الى نتنياهو بالقول: ” انّك غير مرحب بك هنا – أنت مجرم حرب”، مؤكداً أنّ “اسرائيل” ليست دولة ديمقراطية، وهي التي هجّرت أكثر من 750 الف فلسطيني عام 1948، ولا تزال تحتل الأراضي الفلسطينية، وتمارس القتل وانتهاك حقوق الاسان بحق الفلسطينيين.

كما طالب المحتجون، الحكومة البريطانية، باعتقال نتنياهو ومحاكمته باعتباره “مجرم حرب”، ووقف تسليح كيان الاحتلال، الذي يتمادى في قتل الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم.

ووصل نتنياهو، إلى لندن صباح اليوم الجمعة، وتوجه من مطار هيثرو مباشرة إلى مكتب سوناك، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجانب البريطاني ألغى تصريحات مشتركة لسوناك ونتنياهو لوسائل الإعلام، وأن مكتب نتنياهو حاول تغيير هذا القرار.

ويسعى نتنياهو إلى إقناع بريطانيا بتأييد فرض حظر على إيران لبيع أو شراء أسلحة وإعادة فرض عقوبات عليها، مثلما فعل خلال زيارتيه إلى باريس وروما وبرلين، ولكنّ نتنياهو لم يحصل على رد من هذه الدول، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

المصدر: مواقع