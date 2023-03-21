حاكم مصرف لبنان يعلن عن عملية مفتوحة لشراء الليرة وبيع الدولار على سعر صيرفة المحدد ب 90 الف

اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانا جاء فيه انه “بناء لقانون النقد والتسليف وللمواد 75 و83 وبناء لموافقة دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية، يعلن مصرف لبنان عن اجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الاوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقدا على سعر صيرفة.”

اضاف “يحدد سعر صيرفة ب 90,000 ل.ل، مقابل كل دولار ابتداء من 21 اذار 2023. يمكن للجمهور ان يسلم الليرة النقدية الى الصرافين من فئة “أ” او الى المصارف العاملة ويتسلم الدولار بعد ثلاثة ايام. تسجل كل العمليات على منصة صرفة”.

واشار انه “يمكن للمصارف التي تعود عن اضرابها المشاركة في هذه العملية”.

وقد تراجع سعر صرف الدولار بعد هذا البيان في السوق السوداء الى ما بين 105000 و11000 ليرة للدولار.

يشار الى ان المحروقات شهدت اليوم ارتفاعا كبيرا جدا ووصل سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان الى 2.334.000، اضافة الى الارتفاعات المتواصلة باسعار السلع .