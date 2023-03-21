أرخص مشروب لإنقاص الوزن بشكل أسرع!

التخلص من السمنة أو حتى فقدان بضعة كيلوغرامات زائدة يعد أحد الأمور التي تشغل بال الكثيرين، على الرغم من أن الحل يمكن أن يكون في متناول اليد ببساطة.

من المعروف أن الماء يساعد في الحفاظ على الصحة، وأنه ينبغي شرب كميات كافية منه لكي تؤدي أعضاء الجسم وظائفها بشكل جيد، لكنه يفعل أكثر من ذلك. إنه يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، بحسب ما نشره موقع Health Shots.

تقول دكتورة فلك حنيف، اختصاصية التغذية التنفيذية في بنغالور بالهند، تتكون 60% من أجسامنا من الماء، وهو ضروري لوظائف مختلفة مثل التمثيل الغذائي وتنظيم درجة حرارة الجسم ونقل العناصر الغذائية، علاوة على ان تناول المزيد منه يساعد في إنقاص الوزن لأنه يعزز عملية التمثيل الغذائي. كما يؤدي إلى تناول كمية أقل من السعرات الحرارية، وبمجرد حدوث ذلك، سيبدأ الجسم في فقدان الوزن. لكن يجب فهم أن الماء يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن فقط عندما يقترن بأشياء أخرى مثل التمارين الرياضية، ووفقا للكميات والضوابط الصحية الصحيحة.

وتقول إنه من المهم أن يشرب الشخص ما لا يقل عن 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا. يساعد على طرد السموم من الجسم. لكن من المهم أن يفهم المرء متى يكون جائعًا ومتى يكون جسمه يكون ظمآن أو مصابًا بالجفاف ويحتاج إلى الماء. على سبيل المثال، بعد نشاط بدني مرهق، يميل الأشخاص إلى تناول مشروب مُحلى بافتراض أنهم يحتاجون لعناصر مغذية. ولكن في الواقع، فإن كوبًا أو كوبين من الماء سيفي بالغرض ويمكن أن يحد من احتمالية استهلاك سعرات حرارية غير ضرورية.

ولكي تكون النتيجة مضمونة، يجب معرفة متى يجب تناوله، كما يلي:

• كوب من الماء قبل أن تناول الطعام يؤدي إلى تقليل الشعور بالجوع وسرعة الامتلاء بكميات أقل.

• اتباع نظام غذائي سليم يراعي خفض السعرات الحرارية وممارسة التمارين الرياضية جنبًا إلى جنب مع 1.5 إلى 2 لتر من الماء سيمنح أفضل النتائج مقارنة بشرب الماء فقط دون أي مجهودات أخرى.

• يمكن أن بدء اليوم بشرب 500 مل من الماء لأنه يساعد في زيادة التمثيل الغذائي طوال اليوم ويمنح بداية جيدة بعد 8 إلى 9 ساعات من الصيام أثناء النوم.

• اختيار تناول الماء بدلاً من المشروبات الأخرى مع الوجبات يقلل من تناول السعرات الحرارية.

• يجب تناول الماء دائمًا قبل ممارسة التمارين الرياضية، لأنه يمكن أن يساعد على أداء أفضل لحرق الدهون.

• شرب الماء بعد مهمة مرهقة بدلاً من اللبن المخفوق أو العصائر الباردة، يقضي على احتمالات استهلاك سعرات حرارية إضافية وإعطاء الجسم سكرًا إضافيًا.

كما تنصح دكتورة حنيف بتجنب شرب الماء أثناء أو بعد الوجبات، حيث يمكن أن يؤدي إلى حالة انتفاخ. يمكن شرب الماء إذا لزم الأمر طوال النهار، لكن ينبغي تجنب تناول الكثير منه قبل النوم مباشرة، لأنه يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالأرق أو يؤثر على جودة النوم.

المصدر: مواقع