حدث اليوم | انهيار دراماتيكي لليرة اللبنانية أمام الدولار

تواصل انحدار الليرة اللبنانية أمام الدولار، في ظل استمرار اضراب جمعية المصارف، وعدم تدخل مصرف لبنان في السوق للحد من الانهيار.

ووفق تطبيقات السوق السوداء، فقد اقترب سعر صرف الدولار من 140 الف ليرة للدولار الواحد.

وفي السياق، اكد الخبير في الشؤون المالية د. ايلي يشوعي خلال مداخلة له على قناة المنار أن “المعضلة الاساسية في لبنان هي أزمة فقدان الدولار في السوق الحقيقية”، مشددا على”ضرورة اعادة هيكلة المصارف”.

واضاف”اذا لم نبحث عن فقدان كل تلك الاموال فإن إعادة النهوض ماليا من المستحيلات خصوصا ان مساعدات البنك الدولي الموعودة لا تشكل نقطة في بحر العجز الموجود”.

ولفت يشوعي الى ان “السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار هو ضآلة الاحتياط الموجود في البنك المركزي فضلا عن طلب استيرادي غير مبرر ولبنان ليس بحاجة الى كل هذه الاستيرادات”.

وبالتوازي مع ارتفاع الدولار، لحظ جدول أسعار المحروقات ارتفاعا جنونيا، وأصبحت الأسعار كالآتي:

– البنزين 95: 2.334.000 (+164000)

– البنزين 98: 2.390.000 (+168000)

– المازوت: 2.192.000 (+140000)

– الغاز: 1.538.000 (+93000)

المصدر: قناة المنار