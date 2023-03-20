الرئيس الصيني: الصين وروسيا لديهما أهداف متشابهة ونعمل على تطوير العلاقات بيننا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2023 - 18:10

الرئيس الصيني: الصين وروسيا لديهما أهداف متشابهة ونعمل على تطوير العلاقات بيننا

منذ 2 ساعة 20 March، 2023
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