الرئيس الصيني: الصين وروسيا لديهما أهداف متشابهة ونعمل على تطوير العلاقات بيننا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2023 - 18:10
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الرئيس الصيني: الصين وروسيا لديهما أهداف متشابهة ونعمل على تطوير العلاقات بيننا
منذ 2 ساعة
20 March، 2023
عاجل
الرئيس الروسي
الرئيس الصيني
بوتين
زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو
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