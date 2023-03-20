مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يحول الأسير المقدسي يزن دندن من سكان بلدة أبو ديس للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2023 - 14:20

مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يحول الأسير المقدسي يزن دندن من سكان بلدة أبو ديس للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

منذ 29 mins 20 March، 2023
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