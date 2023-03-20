مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يحول الأسير المقدسي يزن دندن من سكان بلدة أبو ديس للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2023 - 14:20
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مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يحول الأسير المقدسي يزن دندن من سكان بلدة أبو ديس للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر
منذ 29 mins
20 March، 2023
الأسير المقدسي يزن دندن
الاسرى الفلسطينيون
سجون الاحتلال
فلسطين
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