حركة حماس: تصريحات سموتريتش التي تنكّر فيها لوجود الشعب الفلسطيني تعكس سياسة حكومة الاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأشد العبارات التصريحات العنصرية التي أطلقها الإرهابي وزير المالية الصهيوني سموتريتش والتي تنكّر فيها لوجود الشعب الفلسطيني ولحقّه في أرضه التي عاش فيها آلاف السنين، مؤكدة أنها تكشف فاشية الاحتلال وعقليته العنصرية وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي ولحق شعبنا في تقرير المصير.

وقالت الحركة في تصريح صحفي “إن تصريحات الوزير الإرهابي سموتريتش تكشف بوضوح السياسات العنصرية والفاشية التي قام عليها الكيان المحتل منذ نشأته عبر تنفيذه لأبشع المخططات الاستعمارية الكولونيالية ضد شعبنا الفلسطيني من خلال الطرد والتهجير القسري، والاستيطان الاحتلالي، ومحاولة تغيير معالم الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأوضحت أن تلك التصريحات تعكس السياسة الرسمية لحكومة الاحتلال الصهيونية، مطالبةً المجتمع الدولي وبالأخص فرنسا، التي أطلق منها تصريحاته العنصرية، باتخاذ موقفٍ حازمٍ وصارم ضد الاحتلال، وضد هذا المجرم والذي سبق أن دعا لمسح بلدة حوارة الفلسطينية عن وجه الأرض.

كما طالبت حماس المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الاحتلال ولملاحقة زمرة المجرمين الصهاينة أمام المحاكم الدولية، ولدعم حق شعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير كحق طبيعي وقانوني. ودعت الدول العربية الشقيقة التي طبّعت علاقاتها السياسية مع هذا الكيان الغاصب إلى قطع تلك العلاقات انتصاراً لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، وحفاظاً على التاريخ والقواسم المشتركة التي تربط الشعوب العربية بالشعب الفلسطيني وبالقدس وبالمسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى.

المصدر: وكالة شهاب