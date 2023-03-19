مهرجان حاشد في المنية بذكرى اعتقال الأسير يحيى سكاف والكلمات أكدت على التمسك بخيار المقاومة

نظمت الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين ولجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف مهرجانا سياسيا وشعبيا حاشدا، تضامناً مع قضية سكاف في الذكرى ال ٤٥ لإعتقاله، بحضور علمائي وممثلي الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية ومسؤولي الفصائل الفلسطينية،ورؤساء بلديات، ورجال دين، وحشود شعبية من المنية ومناطق الشمال.

بدايةً، قدمت الإعلامية غنوة سكاف الإحتفال، ووقف الحضور للنشيدين اللبناني والفلسطيني ودقيقة صمت عن أرواح شهداء فلسطين والأمة.

سكاف

وألقى جمال سكاف كلمة عائلة ولجنة أصدقاء الأسير، رحب فيها ب “الحضور في ربوع بلدة المنية”، وقال:” نلتقي اليوم في البلدة التي قدمت خيرة شبابها في سبيل تحرير فلسطين و في مقدمتهم عميد الأسرى يحيى سكاف، حيث نجدد عهدنا و وعدنا لفلسطين وشعبها بالبقاء إلى جانبهم حتى تحرير كامل فلسطين من البحر إلى النهر” .

و قال :”اننا في عائلة الأسير لم ولن نراهن يوماً على المنظمات الدولية التي لم تقف إلى جانب قضيتنا رغم وجود شهادات تؤكد وجود يحيى سكاف حياً في السجون الصهيونية، بل نراهن على المقاومة وقائدها السيد حسن نصر الله الذي قال بأن الأمة التي تترك أسراها هي أمة بلا شرف و بلا كرامة”.

وأدان” تطبيع بعض الأنظمة العربية مع العدو في ظل المجازر التي يرتكبها بحق أهلنا في فلسطين، معتبراً أن الشعوب العربية والإسلامية لن تسير في هذا التطبيع بأي شكل من الأشكال”.

وفي ختام كلمته، توجه سكاف ب” الشكر لكافة القوى والأحزاب والأحرار المتضامنين مع قضيتة شقيقه الذي رفع رأس المنية والشمال و كل لبنان بعمله البطولي النوعي”.

الفصائل

كلمة فصائل المقاومة الفلسطينية ألقاها مسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان محفوض منور، الذي استهلها ب” توجيه التحية بأسم المقاومة في فلسطين إلى كافة الذين يساندون الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع بمواجهة العدو الصهيوني وفي مقدمتهم المناضل اللبناني يحيى سكاف الذي أبى إلا أن يقدم التضحيات و يواجه العدو على أرض فلسطين في أضخم عملية بتاريخ الكيان الصهيوني حتى يومنا”.

و قال منور:” إن يحيى سكاف هو مناضل نعتز ونفتخر بمسيرته التي بدأها منذ طفولته حيث كان من السباقين في تلبية نداء الدفاع عن فلسطين فوقع في الأسر منذ ٤٥ عاماً، ومن الواجب علينا أن نقف بكافة إمكانياتنا مع قضيته وإلى جانب عائلته الشريفة التي لم تتخلى يوماً عن دورها الوطني إلى جانب القضايا المحقة للأمة و في مقدمتها قضية فلسطين”.

واعتبر أن” قوى المقاومة في فلسطين تعتبر أن يحيى سكاف أسيراً لدى العدو و هي تتابع قضيته و تتواصل مع عائلته في سبيل تحريره”.

وتابع منور:” نأمل من الأخوة في قوى المقاومة في فلسطين الذين يأسرون جنود صهاينة أن يكون اسم المناضل يحيى سكاف على رأس لائحة الأسرى الذين يجب الإفراج عنهم في أية عملية تفاوض غير مباشر مع العدو”.

حزب الله

و ألقى عضو المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمد صالح، كلمة نقل فيها” تحيات المقاومين إلى عائلة عميد الأسرى يحيى سكاف الكريمة التي لم تتوانى يوماً عن إكمال المسيرة التي بدأها يحيى منذ ٤٥ عاماً، وإستذكر والدة الأسير المرحومة التي كانت سباقة في المشاركة بكافة المناسبات التي تقام دعماً للأسرى و فلسطين.

وإعتبر صالح إنه ليس غريباً على إبن المنية أن يقف مع فلسطين ويدافع عنها، لأن المنية قدمت عدداً من أبنائها شهداء دفاعاً عن القضية الفلسطينية وكان القدر أن تقدم عميد الأسرى العرب يحيى سكاف الذي أصبح إسمه يشكل رعباً للصهاينة، وهو إسم لمقاوم أعز الأمة بجهاده و بصيرته الواضحة التي قادته نحو فلسطين التي قدم حياته فداءً لها”.

و قال صالح :”من هنا من المنية نؤكد اننا كما لم نترك الاحتلال على أرض وطننا لن نترك ابناء وطننا في هذه الأزمات، بل سنقف مع الشعوب المستضعفة و قضايا شعوبنا المحقة. كما ندعو في ذكرى الاسير يحيى سكاف هذه الذكرى التي تجمعنا جميعاً الى الحوار بين كافة القوى السياسية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية و انقاذ البلد من الأزمة والحصار المفروض عليه”.

و اعتبر أن” التضحيات التي قدمها الكبار لأمتنا وفي مقدمتهم ابن المنية يحيى سكاف هي التضحيات التي توجهنا لننتصر لفلسطين وللقدس وللأقصى، وللأسرى في السجون الصهيونية.

أما لأمتنا نقول أن عدونا الوحيد هو العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية هي التي استعملت بلداننا في حروبها لتنفيذ مشاريعها”.

و في ما يخص الحوار السعودي الإيراني، اعتبر ان” هذا يصب في مصلحة امتنا وشعوبنا لأنه القرار الحكيم والصحيح، وهو يأتي في وجه المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يريد تمزيق أمتنا”.

وختم بالقول :” قسماً بنضال يحيى سكاف سنبقى مع فلسطين ومع شهدائها وأسراها حتى تحرير كامل فلسطين من البحر إلى النهر” .

حركة فتح

و تحدث أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في الشمال مصطفى أبو حرب، فقال :” في ذكرى عملية الشهيد كمال عدوان واعتقال الأسير يحيى سكاف نلتقي اليوم في بلدة المنية التي وقفت مع فلسطين وقدمت خيرة شبابها في صفوف الثورة الفلسطينية”، واعتبر إن” الوفاء للمناضلين الكبار أمثال يحيى سكاف هو بمتابعة مسيرتهم النضالية بمواجهة العدو الصهيوني و قطعان المستوطنين المغتصبين لأرض فلسطين”.

ووجه أبو حرب تحيات قيادة حركة فتح و فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ل” الأسير يحيى سكاف رفيق الشهيدة دلال المغربي وأحد أفراد المجموعة التي نفذت عملية كمال عدوان الأسطورية في تاريخ الصراع المفتوح مع العدو”.

وأكد بالمناسبة أن” حركة فتح ستبقى سباقةً في تقديم التضحيات بمواجهة الإحتلال على كافة الأرض المحتلة حيث يسطر أبطال كتائب شهداء الأقصى أروع انواع البطولة و الفداء”.

و اعتبر ان” الشعب الفلسطيني أثبت للعالم أجمع أنه شعب جبار سيبقى يناضل و يقاوم، ولن يتخلى عن الأرض والمقدسات والأسرى حتى تحريرهم من أيدي الصهاينة.

وفي الختام، ألقى الشاعر شحادة الخطيب قصيدة عن الأسير يحيى سكاف، وقدم وفد رابطة آل غنيم درعاً تكريمياً لعائلة الأسير.

المصدر: موقع المنار