مسؤول النقابات في “حزب الله” – جبل عامل بحث مع جشي مشاكل القطاعات الاقتصادية

زار مسؤول النقابات والعمال في “حزب الله” في منطقة جبل عامل الاولى وسام طفلا يرافقه المهندس علي دبوق، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي في مكتبه في صور، عارضا القضايا المطلبية للنقابات والعمال في المنطقة، وما تعانيه القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدماتية، والضرر الكبير الذي لحق بجميع القطاعات جراء التفلت في سعر الدولار وغياب اجهزة الرقابة، مما انعكس على القدرة الشرائية للعمال والموظفين وجميع المواطنين الذين اصبح بعضهم لا يتعدى مدخوله الشهري 30 دولارا.

كما تطرق اللقاء الى اقتراح قانون الصيد المائي وتربية الاحياء المائية في لبنان وضرورة الاخذ في الاعتبار بالملاحظات المقدمة من العاملين في هذا القطاع، واختتم اللقاء بالاتفاق على التواصل والمتابعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام