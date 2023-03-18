كوريا الشمالية.. أكثر من 800 ألف مواطن يتطوعون في الجيش لمحاربة الولايات المتحدة!

أفادت صحيفة Rodong Sinmun، بأن ما يقرب من 800 ألف مواطن كوري شمالي، تقدموا خلال 24 ساعة بطلبات التجنيد الطوعي، لمحاربة الولايات المتحدة التي لا تكف عن التعدي على سيادة بلادهم.

وأوضحت الصحيفة، أن هؤلاء الجنود يتطوعون كدليل على انتمائهم الوطني، ورغبة منهم في “اجتثاث الإمبريالية الأمريكية من بلادهم وعملائها الخونة” وتوحيد شبه الجزيرة الكورية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أعداد المتطوعين الراغبين في الانتساب للجيش، أو العودة للخدمة العسكرية، آخذة بالازدياد يوميا، منوهة بأن الرجال مطالبون بالخدمة العسكرية مدة 10 سنوات، مقابل 3 سنوات للنساء.

وأضافت الصحيفة، أن واشنطن لا تكف عن محاولاتها بالتعدي على سيادة بيونغ يانغ ومصالحها الأمنية، وأن المكائد الأمريكية وصلت للحد الذي تحاول فيه إثارة حرب نووية.

المصدر: وكالات