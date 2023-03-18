السيد الحوثي في استقبال شهر رمضان: الهجمة هائلة لإضلال مجتمعاتنا الإسلامية

قال قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي إن شهر رمضان من أهم ما فيه ليلة القدر التي يقدر الله فيها أمور عباده، وفيها نزول القرآن، وأضاف “الله من خلال القرآن الكريم خاطبنا ووجهنا وحذرنا وفهمنا، ففي القرآن تعليمات الله التي هي حق ونور وشفاء ونحن في أمس الحاجة إليها”.

وتابع السيد الحوثي “من أولويات الإنسان في شهر رمضان الاهتمام بالقرآن، العناية بتلاوته، التركيز على التدبر له، الاستفادة بهديه”، وقال “على الإنسان ألا يضيع ليالي شهر رمضان المبارك وأن يستثمرها للظفر في الخير والفضل العظيم خصوصا في ليلة القدر”.

ولفت السيد الحوثي في كلمة له في استقبال شهر رمضان الكريم، “نحن في عصر لا مثيل له فيما تمتلكه قوى الضلال من إمكانات هائلة، وفي حجم الهجمة الهائلة لإضلال مجتمعاتنا الإسلامية”، وأوضح “القيمة التربوية لشهر رمضان المبارك لها أهمية كبرى جدا لأن رسول الله سماه شهر الصبر”.

وأضاف السيد الحوثي “شهر رمضان دورة سنوية نتعود فيها على الصبر وفيه ترويض للنفس وللسيطرة على رغباتها”، وقال إن “ترويض النفس على الصبر يدفع مجتمعنا لأن يكون مجتمعا قويا يمتلك قوة الإرادة والتحمل”، وإن “الصبر يساعد الإنسان على أدائه للأعمال العظيمة واهتمامه بالأمور المهمة”. وأضاف السيد الحوثي “ثواب الصبر هو الجنة، وهذا هو الحافز الأكبر، وهو عرض عظيم من الله فكيف لا نقبل عليه؟”، وأن “شهر رمضان يتميز بمضاعفة الأجر والثواب، وهو من أهم ما نحتاج إليه”.

وقال السيد الحوثي “شهر رمضان موسم عظيم يتحقق للإنسان من خلاله ما يمثل نقلات كبيرة جدا في واقع حياته”، وأن “ما يتحقق للإنسان في ليلة القدر من أجر يفوق عمرا كاملا”، وأكد “يجب أن ندرك أهمية العمل الصالح في فرصة الحياة، فعندما يأتي الأجل لا مجال للعمل وليس هناك فرصة إضافية”، وتابع “رأس مال الإنسان للنجاة يوم القيامة هو العمل الصالح”.

وأضاف السيد الحوثي “استقامتنا وصلاح أعمالنا يترتب عليه ما وعدنا الله به في الدنيا من نصر وتحقيق آمال”، وتابع “المواساة والإحسان من أهم الأعمال الصالحة في شهر رمضان المبارك”.

وقال السيد الحوثي “ظروف الناس في هذا الزمن تستدعي الاهتمام بالإحسان، فالفقراء فئة واسعة من المجتمع”، و”الإحسان له دور كبير في تعزيز الروابط الاجتماعية وإصلاح واقع المجتمع وله أهمية في تزكية النفس”، وتابع ” شهر رمضان هو موسم للرحمة والمغفرة، فالإنسان المؤمن يطلب دائما من الله المغفرة، فأخطر شيء على الإنسان هي ذنوبه”.

وأضاف “للأسف معظم الناس يضيعون شهر رمضان على المسلسلات ومجالس اللهو في الليل، وفي النهار إما نوما أو ضياعا بشكل آخر”، وتابع “أهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلامة من عذاب الله وألا يكون مصيره الأبدي جهنم”، وقال “من المهم في شهر رمضان المبارك الاهتمام بالدعاء والتركيز على الدعاء بالعتق من النيران”.

وقال السيد الحوثي “إذا كان الإنسان مرابطا في شهر رمضان المبارك فالأجر سيتضاعف أكثر فأكثر عند الله سبحانه وتعالى” وإن “الكثير من الأحداث الجهادية التاريخية كانت في شهر رمضان المبارك كيوم الفرقان غزوة بدر ويوم فتح مكة”.

ولفت السيد الحوثي “من الأعمال المهمة للإخوة المرابطين أن يهتموا بتلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله والتسبيح والاستغفار”، وشسدد على ضرورة “استقبال شهر رمضان بحملة نظافة في المدن والأحياء والمناطق إذا تهيأت الظروف لذلك في ظل استمرار هطول الأمطار”.

المصدر: المركز الإعلامي لأنصار الله