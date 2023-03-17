درغام: لبنان قادر على لعب دوره في الحوار الاسلامي المسيحي وتعزيز العيش المشترك

أشار عضو تكتل” لبنان القوي” النائب أسعد درغام في تصريح له عقب مشاركته في مؤتمر الأمانة العامة الدولية لـ”الجمعية البرلمانية الدولية الأرثوذكسية” في قبرص لليوم الثاني على التوالي الى “أننا تطرقنا مع المسؤولين في قبرص للعديد من الملفات التي تهم البلدين وكيفية تطويرها”، وأكد أن “كل اللقاءات ركزت على القيم الأرثوذكسية والدور الهام الذي يمكن أن يلعبه لبنان في مجال الحوار الاسلامي ــ المسيحي وتعزيز العيش المشترك”.

وأضاف درغام “لقد حصل ملف النزوح السوري على حيز كبير من المباحثات، وذلك عبر التحدث بالأرقام والمعطيات عن خطر النزوح والأعباء التي يرتبها على المجتمع اللبناني”، واوضح ان “النازحين باتوا يشكلون ما يقارب نصف المجتمع المحلي، كما جرى البحث بضرورة عودتهم الى بلادهم والطرق الكفيلة بتحقيق هذا الأمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام