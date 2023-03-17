كميات صادمة من البكتيريا في زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام

حذرت دراسة حديثة من خطورة شرب الماء والسوائل من الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام.

وكشفت الدراسة التي أجرتها WaterFilterGuru في دنفر بولاية كولورادو الأميركية، أن زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام، تحتوي على بكتيريا تزيد بمقدار 40 ألف مرة عن تلك الموجودة في مقاعد المراحيض.

وحسبما نقلت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية، فإن هذه الزجاجات تحتوي في أحيان كثيرة على بكتيريا “سلبية الغرام”، والتي تتمتع بمقاومتها للمضادات الحيوية، وهذا النوع من البكتيريا هي مفسدة للطعام في أحيان كثيرة، ومسببة للأمراض، وتؤدي لمشاكل في الجهاز الهضمي.

كذلك اكتشف العلماء أن الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام، تحتوي على ضعف الجراثيم الموجودة على حوض المطبخ، ومن المكن أن تأوي أربعة أضعاف كمية البكتيريا الموجودة على فأرة الكمبيوتر، و14 مرة أكثر من وعاء الشرب الخاص بحيوان أليف.

ويوصي خبراء الصحة بغسل الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام مرة واحدة على الأقل يوميا بالماء الساخن والصابون.

المصدر: مواقع