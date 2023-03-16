بالفيديو | مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين

إنطلقت “مناورات حزام الأمن البحري 2023” بمشاركة إيران والصين وروسيا في بحر عمان وشمال المحيط الهندي تحت عنوان “السلام، الصداقة والأمن البحري المستدام”. وتنتشر المعدّات البحرية التابعة لإيران وروسيا والصين على مساحة تبلغ حوالي سبعة عشر ألف كيلومتر مربع في شمال المحيط الهندي، لإجراء تدريبات على الإنقاذ والإغاثة وسط البحار، ومواجهة القرصنة البحرية وتحرير سفن مختطفة.

وفي هذا السّياق، قال المتحدث بإسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج الديني، إنّ “أهم أهداف هذه المناورات رفع مستوى الأمن في شمال المحيط الهندي ومواجهة القرصنة والإرهاب البحري، ورسالتها المهمة هي السّلام والصداقة وإرساء الأمن المستدام في هذه المنطقة”.

بدوره، قال قائد المجموعة البحرية الروسية أولغ غلادغي إنّ “هذه المناورات التي تقام بالإشتراك بين إيران والصين وروسيا هي من أجل تحقيق الأمن في المنطقة ودعم القوات المتواجدة فيها”.

من جانبه، لفت قائد المجموعة الصينية تشو ماي شي إلى أنّ “بكين مسرورة لمشاركتها في هذه المناورات إلى جانب إيران وروسيا، ونأمل إستمرارها خلال الأعوام القادمة، والمهمّ هو أنّ هذه القدرات البحرية الثلاث تجري المناورات هنا”.

ويُذكر أنّ إيران وللمرة الرابعة تجري مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين.

المصدر: يونيوز