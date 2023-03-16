مسلسل “لحن البحر” على قناة المنار ..من سجلات قصص الصمود والتصدي في بيئة المقاومة

من سجلات قصص الصمود والتصدي لبيئة المقاومة في لبنان، بين قرية وشريط وبحر خلاصة تجربة مقاومة ما زالت اثارها محفورة في ذاكرتنا، دراما اجتماعية مؤثرة بطينة طيبة من جيل التراب الأحمر المجبول بدمها وآلامها، عزم ملحمي على وتر الحس الوطني في كل نوتة نوات بصيرة وحكمة وشجاعة ،مسلسل لحن البحر في شهر رمضان على قناة المنار.

تدور أحداث المسلسل في العامين ١٩٩٩-٢٠٠٠ وينتهي مع أفراح التحرير،قصة قرية متاخمة للشريط المحتل وتقع قريبة من البحر وأهلها يعملون في صيد البحر ولكل منهم مركبه، وتظهر الأحداث جزء من معاناة الصيادين في تلك الفترة، وتتركز القصة الاساسية حول عائلة ابو علي (يوسف حداد) وزوجته ام علي (رانيا عيسى) وابنتيه بتول وهاجر.

ويسلط المسلسل الضوء على المعتقلين في سجن الخيام والتعذيب الذي يتعرضون له ،وشبكات العملاء في بيروت ومحاولاتهم لجمع معلومات واغتيالات ، كما يظهر تصدي أهل القرية الدائم لمحاولات العملاء التسلسل الى القرية ، اضافة الى سلسلة اختراقات للمقاومين للشريط المحتل ووضع عبوات داخله، كما يعالج مجموعة قصص اجتماعية في القرية والشريط المحتل.

من كواليس التصوير

المصدر: موقع المنار