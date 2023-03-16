اربعة شهداء فلسطينيين في عملية اغتيالٍ صهيونية في جنين أعقبها اشتباكات

استُشهدَ اربعةُ فلسطينيينَ بعدَ ان نفذت قواتٌ خاصةٌ صهيونيةٌ عمليةَ اغتيالٍ لثلاثةِ مقاومينَ عصرَ اليومِ خلالَ اقتحامِها مخيمَ جنين بالضفةِ الغربية المحتلة. واصيبَ برصاصِ الاحتلالِ في العملية نحو عشرينَ فلسطينياً اربعةٌ منهم بحالِ الخطرِ الشديد. وعُرفَ من الشهداء يوسف شريم ونضال خازم وعمر عوادين ولؤي الزغير. وقد حاصرَ اهالي المدينةِ لبعضِ الوقتِ القوةَ الصهيونيةَ الخاصةَ التي نَفذت عمليةَ الاغتيالِ بعدَ ان تمَ اكتشافُها ودارت اشتباكاتٌ وسطَ المدينةِ ما دفعَ جيشَ الاحتلالِ لارسالِ تعزيزاتٍ عسكريةٍ كبيرةٍ لاخلاءِ القوةِ الخاصةِ المحاصرة.