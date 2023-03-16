صفيحة البنزين تقارب 2 مليون: اسعار المحروقات تواصل التحليق

ارتفعت عصر اليوم مجددا اسعار المحروقات في لبنان في جدول اسعار هو الثاني خلال ساعات حيث تواصل الاسعار قفزاتها بموازاة ارتفاع سعر صرف الدولار، رغم الانخفاض الحاد في اسعار النفط عالميا حيث وصل في الايام الماضية الى ادنى مستوى له منذ عام.

وفي الجدول الجديد اقترب سعر صفيحة البنزين من مليوني ليرة. فقد ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 36000 ليرة و98 اوكتان 37000 ليرة والمازوت 35000 ليرة والغاز 25000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان: 1925.000 ليرة

البنزين 98 أوكتان: 1971.000 ليرة

المازوت: 1827.000 ليرة

الغاز: 1297.000 ليرة

انعكاس سعر النفط العالمي

وكان سعر النفط واصل انخفاضه عالميا وتراجع خام برنت الى 73.69 دولار للبرميل كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 67.61 دولار. واليوم ارتفعت أسعار النفط بعض الشيء في التعاملات الآسيوية المبكرة.

عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات ​​جورج البراكس وفي حديث صحفي قال ردا على سؤال عن عدم انخفاض الاسعار بالدولار رغم هبوط سعر برميل النفط أننا “لم نشهد أيّ إنخفاض لأن هناك هامش 15 يومياً قبل أن نشهد الانخفاض”، مؤكدا أنه “منذ الغد الجمعة سنشهد انخفاضا بسعر صفيحة البنزين بالدولار”.

سعر صرف الدولار

يواصل سعر صرف الدولار في لبنان في هذه الاثناء وتيرة ارتفاعه بعد ان تخطى 100000 منذ يومين ، وقد بلغ عصر اليوم 106000 ليرة في السوق السوداء.