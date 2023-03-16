شري والموسوي زارا حمية ونوها بعمله في تفعيل المرافق العامة

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان علي حمية النائبان عن كتلة “الوفاء للمقاومة” امين شري وابراهيم الموسوي، وكانت مناسبة لعرض التطورات في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى البحث في الشؤون الانمائية.

وأكد حمية أن “للمجلس النيابي دور اساسي في إقرار القوانين، لا سيما الإقتراحات التي يرفعها النواب، خصوصا تلك التي يمكنها ان تعالج بعض المشكلات التي تعاني منها موازانات الوزارات اليوم، ومن بينها وزارة الاشغال العامة والنقل”.

هذا وأشاد شري والموسوي بعمل الوزير حمية على صعيد تفعيل المرافق العامة، لا سيما المرافئ والمطار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام