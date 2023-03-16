عقود الزواج تتراجع.. والسبب!!

سجلت عقود الزواج في لبنان والمصرح عنها لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية تراجعاً في العقد الاخير 2012- 2022، في المقابل ارتفع عدد عقود الطلاق في الفترة عينها. ويظهر احتساب المتوسط السنوي للفترة المذكورة أن عقود الزواج تراجعت بنسبة 1.89%، في حين ارتفعت نسبة عقود الطلاق وبلغت 2.78 بالمئة.

أسباب كثيرة مجتمعة تقف وراء تراجع الاقدام على الزواج، وتشكل الاوضاع المعيشية الاقتصادية سبباً رئيسياً. ففي آخر الارقام حول تكلفة المعيشة في لبنان للعام 2022، تظهر أن كلفة المعيشة تتراوح بين 20 و26 مليون ليرة شهرياً بالحدّ الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهرياً. هذا عندما تم احتساب الرقم على دولار 40 ألف ليرة لبنانية لتكلف اليوم على دولار 100 الف ما يقارب 60 مليون ليرة. وتشمل هذه التكلفة فقط تكلفة المنزل (ايجار) السلة الغذائية الاساسية والتنقل.

المصدر: موقع المنار