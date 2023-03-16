بيضون: لتلبية مطالب الاساتذة وإنصافهم

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أشرف بيضون “نشهد اليوم إحدى أسوأ الحقبات في تاريخ الوطن أمام مستقبل مشرَّع على المجهول مع دخول لبنانَ في أزمته الاقتصادية وانهيار عملته الوطنية هذه الأزمة التي طاولت القطاعاتِ في شتى الصعد ولا سيما القطاع التربوي والتعليمي وبات سيف الشلل مصلتا فوق رقاب الأسرة التربوية بأقانيمها كافة”.

وطالب بيضون “بالاسراع في تلبية مطالب الاساتذة المحقة وانصافهم بهدف تمكينهم من العيش بكرامة اذ إن تصحيح الرواتب والاجور حق مكتسب لكل معلم وكذلك بدلات النقل والضمان الاجتماعي وتأمين المبالغ المطلوبة لتعاونية موظفي الدولة”، وتابع “ما يؤلمنا هو التشظي الذي طاول القطاع التربوي والتعليم وجناحيه الأساتذة والطلبة”، واضاف “بات كابوسُ الأزمة واقعًا يلفّ القطاع الحيوي في مشهد دراماتيكي سمته التسرب المدرسي واقفال المدارس أحيانا بفعل عجز ذوي الطلبة عن تسديد الأقساط وكلفة النقل إذ إنهم باتوا مخيرين بين الانفاق على لقمة العيش والتعليم غير المتيسر أصلا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام