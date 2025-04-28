النائب بيضون من رميش: لا خلاص للبناننا إلا بالأخوّة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 20:24

النائب بيضون من رميش: لا خلاص للبناننا إلا بالأخوّة

منذ 14 mins 28 April، 2025
أشرف بيضون
لبنان

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أشرف بيضون ان “لا خلاص للبناننا إلا إذا اختار طريق الأخوة”، وتابع “لا الدين الواحد بل الروح الواحدة التي تعرف أن الله محبة وأن الإنسان أخٌ لأخيه الإنسان”.

ولفت بيضون في كلمة له يوم الاثنين في ذكرى أربعين المرحوم الخوري أنطونيوس الحاج في كنيسة بلدة رميش الجنوبية الى “دَور واهمية دور العبادة التي لم تبنى لتكون جدرانًا تُغلق، بل أبوابًا تُفتح وجسورًا تمتد نحو الآخر مهما اختلف، في زمن يشتد فيه خطاب الكراهية والانقسام”، وأضاف “ها نحن اليوم هنا بإيمان ثابت وقلوب متحدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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