الرئيس الصهيوني: مخطئ من يظن أننا بعيدون عن الحرب الأهلية

أشار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أنَّ “من يعتقد أن حربًا أهليةً حقيقية هي حد لن نصل إليه، فهو لا يفهم”، مؤكدًا أنَّه لن يسمح باندلاعها بأي ثمن.

جاء ذلك في مستهل كلمة له اليوم الأربعاء عرض خلالها “مخطط الشعب” وهو مقترح لخطة معدلة لإصلاح القضاء، بعدما أثارت الخطة الأصلية التي عرضتها الحكومة الإسرائيلية انقسامًا كبيرًا داخل كيان العدو.

وأضاف هرتسوغ في كلمته التي بثها مباشرة على صفحته في “فايسبوك”: “الأسابيع القليلة الماضية مزقتنا، وأضرت بالاقتصاد والأمن والمجتمع والعلاقات السياسية لـ”إسرائيل” والأهم بالتماسك الإسرائيلي”.

وتابع: “سمعت خطابا مروعًا، كراهية مروعة حقيقية، الناس على الجانبين، لم يعد الدم في الشوارع يصدمهم”.

وأوضح فيما يتعلق بخطة الإصلاح القضائي أنَّه “يجب إجراء تغيير جوهري وعميق بالعلاقة بين السلطات الحكومية بشكل مدروس ومنطقي”، معتبرًا أنَّ الكيان الصهيوني يواجه اليوم فرصة تاريخية لترتيب دستوري متوازن يضمن عدم تدميره.

وتسعى الخطة التي وضعها هرتسوغ بنفسه دون مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، إلى إيجاد حل وسط على وقع اضطرابات على مستوى البلاد بشأن خطة الحكومة لإضعاف القضاء، بحسب موقع ” i24NEWS” الصهيوني.

وتضمنت الخطة عدم منح الائتلاف الحكومي أغلبية في لجنة تعيين القضاة، حيث ستضم اللجنة 11 عضوًا، 5 فقط للائتلاف، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

ويشهد الكيان الصهيوني منذ أكثر من شهرين احتجاجات متصاعدة على التوجهات الحكومية الإسرائيلية بشأن القضاء.

وتقول الحكومة إنها تريد إصلاح الجهاز القضائي ولكن المعارضة التي تقود الاحتجاجات، تقول إن مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة تحول “إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية”.

وتشمل الخطة الحكومية الحد من سلطات المحكمة العليا بشكل كبير، والسيطرة على لجنة تعيين القضاء.

من جانبه، رفض حزب “الليكود” بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة هرتسوغ، وقال وزير التعليم يوآف كيش نيابة عن حزبه، إن “المخطط يتضمن فقرات رئيسية لا تؤدي إلا إلى استمرار الوضع القائم، ولا تخلق التوازن الأدنى الضروري بين السلطات”.

بدورها، قالت وزيرة النقل ميري ريغيف: “مخطط الرئيس؟ يبدو أن المخطط كتبه رئيس المحكمة العليا إلى هرتسوغ. المخطط يتخذ جانبا واضحا ضد الشعب والسيادة”.

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن “رد الائتلاف الحكومي على مخطط طرحه إسحاق هرتسوغ في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، لتسوية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد هو ازدراء لمؤسسة الرئاسة”.

وقال في تغريدات على تويتر: “”إسرائيل” ممزقة ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع تفكك اقتصادي وأمني واجتماعي يضر بشدة بالحصانة الوطنية”.

وأضاف لابيد: “تلقينا الليلة دليلاً لا لبس فيه على أن بيبي (نتنياهو) لا يسيطر على حكومته، وزير القضاء ياريف ليفين هو رئيس الحكومة الحقيقي لـ”إسرائيل”.

المصدر: مواقع