التحكم المروري : قطع الطريق عند مستديرة الكولا بيروت من قبل اصحاب المركبات العمومية وتحويل السير باتجاه الطرقات الفرعية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2023 - 13:00

التحكم المروري : قطع الطريق عند مستديرة الكولا بيروت من قبل اصحاب المركبات العمومية وتحويل السير باتجاه الطرقات الفرعية

منذ 1 ساعة 15 March، 2023
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