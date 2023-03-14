ضحايا لصوص “الريغارات”.. – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2023 - 23:42
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ضحايا لصوص “الريغارات”..
منذ 3 ساعة
14 March، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
ريغاراتُ لبنانَ ولصوصُها.. مِصيدةٌ قاتلة.
المصدر:
قناة المنار
الريغارات
الطرقات في لبنان
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