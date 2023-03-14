ضحايا لصوص “الريغارات”.. – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2023 - 23:42

ضحايا لصوص “الريغارات”..

منذ 3 ساعة 14 March، 2023
تقارير مصورة - لبنان

ريغاراتُ لبنانَ ولصوصُها.. مِصيدةٌ قاتلة.

المصدر: قناة المنار

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