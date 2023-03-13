احتفالات في البقاع الشمالي لمناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي (عج) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2023 - 19:26

احتفالات في البقاع الشمالي لمناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي (عج)

منذ 2 ساعة 13 March، 2023
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ثقافي وديني - صفحات منوعة
غسان قانصو

في البقاع الشمالي، احتفالات ومسابقات وهدايا لمناسبة ذكرى ولادة صاحب العصر والزمان (عج).

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