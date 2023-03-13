احتفالات في البقاع الشمالي لمناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي (عج) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2023 - 19:26
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احتفالات في البقاع الشمالي لمناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي (عج)
منذ 2 ساعة
13 March، 2023
ثقافي وديني
-
صفحات منوعة
غسان قانصو
في البقاع الشمالي، احتفالات ومسابقات وهدايا لمناسبة ذكرى ولادة صاحب العصر والزمان (عج).
البقاع الشمالي
مولد الامام المهدي
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