منع المرور على جسر المشاة في نهر الموت بعد تضرره جراء حادث اصطدام – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2023 - 23:58

منع المرور على جسر المشاة في نهر الموت بعد تضرره جراء حادث اصطدام

منذ 2 ساعة 12 March، 2023
قوى الامن الداخلي
لبنان

قالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبناني في بيان لها الاحد “في الساعة 17،30 من تاريخ 10/3/2023 اصطدمت شاحنة محملة بكمية كبيرة من قضبان الحديد بجسر المشاة على المسلك الشرقي لأوتوستراد نهر الموت مقابل السيتي مول، الأمر الذي أدى إلى خلع أحد الألواح الحديدية المثبتة على أرضية الجسر، ما قد يشكل خطرا على سلامة المشاة”.

وتابع البيان “علما أنه قد تم إغلاقه كليا، ووضعت لافتة تشير إلى خطورة استعماله حاليا”، وتابعت “لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد باللافتة الموضوعة في المكان، حفاظا على سلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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