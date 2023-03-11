ردود فعل عربية وإقليمية على إعادة العلاقات بين طهران والرياض

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، بوساطة صينية. وأجرى سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ونظيره السعودي مباحثات مكثفة وصريحة وشفافة وشاملة، انتهت بتوقيع بيان إيراني سعودي صيني مشترك يعلن عودة العلاقات بين طهران والرياض رسمياً.

وفي التفاصيل، فإنه عقب زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى بكين في شباط/فبراير الماضي، بدأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مباحثات مكثفة مع نظيره السعودي أمس الاثنين، بهدف متابعة اتفاقيات زيارة الرئيس الإيراني من أجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي.

وشكر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان نظيره العراقي فؤاد حسين على جهود الحكومة العراقية لتهيئة المباحثات مع السعودية خلال المدة الماضية. وخلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، هنّأ حسين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية.

بدوره، أكّد أمير عبد اللهيان أنّ العلاقات التاريخية الواسعة بين إيران وألمانيا تتطلب الحوار والتعاون لاستبدال السلوكيات العاطفية التي تتعارض مع المصالح المشتركة. وفي هذا الصدد، شدد الطرفان على ضرورة اتباع نهج واقعي يسود العلاقات بين برلين وطهران، كما ناقش الجانبان تبادلا الآراء بشأن الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية الألمانية إلى العراق.

مسقط ترحب بالاتفاق الايراني السعودي

ورحّبت سلطنة ‎عُمان بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن السعودية وإيران و‎الصين، باستئناف العلاقات الدبلوماسية الإيرانية السعودية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما في غضون شهرين. وأشادت السلطنة بتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

وأعربت مسقط عن الأمل بأن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد التعاون الايجابي البناء الذي يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة والعالم. بدوره، وهنأ وزير الخارجية العماني بدر السيد البوسعيدي، نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان، اليوم الجمعة، بالاتفاق الايراني السعودي.

من جهته، قدّم أمير عبداللهيان الشكر والتقدير للجهود التي بذلتها عمان سابقا لحصول الاتفاق بين ايران والسعودية. كما تطرق الوزيران إلى آخر تطورات مفاوضات الغاء الحظر.

أنقرة ترحب بالتطبيع بين السعودية وإيران: تسهم في تحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة

ورحبت تركيا باتفاق السعودية وإيران على تطبيع العلاقات، واعتبرت أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة. وهنأت الخارجية التركية في بيان الجمعة، طهران وأنقرة، “على الخطوة المهمة” التي اتخذها البلدان “بما ينسجم مع مسارات الليونة والتطبيع التي تسود منطقة الشرق الأوسط منذ فترة”.

وأعربت أنقرة عن ثقتها بأن ذلك “التقدم في العلاقات بين البلدين سيسهم بشكل كبير في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها”.

القاهرة : نأمل ان يسهم اتفاق التطبيع بين السعودية وإيران فى إزالة التوتر

وأعربت القاهرة عن أملها في أن “يسهم اتفاق التطبيع بين السعودية وإيران فى إزالة التوتر، ويعزز الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلع شعوب المنطقة نحو الرخاء والتنمية”.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أنها “تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران”. وأعربت عن تطلعها بأن “يسهم الاتفاق فى تخفيف حدة التوتر فى المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة فى الرخاء والتنمية”.

قرقاش يرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران: الإمارات مؤمنة بأهمية الحوار بين دول المنطقة

ورحب أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وأكد أن الإمارات مؤمنة بأهمية الحوار بين دول المنطقة. وقال قرقاش في تغريدة على “تويتر”: “نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن”.

وأكد قرقاش أن: “الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة، نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار، والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارا للجميع”.

ناطق أنصار الله: عودة العلاقات بين دول المنطقة تسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود

وأكّد النّاطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام، أنّ عودة العلاقات الطبيعية بين دول المنطقة تسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية. وقال عبد السلام في تغريدة لهُ عبر حسابه في تويتر “المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها تسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية وعلى رأسها الصهيوأمريكية”.

وأوضح النّاطق الرسمي لأنصار الله أنّ “التدخلات الأجنبية عملت على الاستثمار في الخلافات الإقليمية واتخذت الفزاعة الإيرانية لإثارة النزاعات وللعدوان على اليمن”.

حماس: استئناف العلاقة بين إيران والسعودية خطوة مهمَّة على طريق توحيد صفوف الأمَّة

وقال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن حركته ترحب باستئناف العلاقة بين المملكة العربية السعودية وبين جمهورية إيران الإسلامية.

وعد الحية في تصريح مكتوب، استئناف العلاقة بينهما خطوة مهمَّة على طريق توحيد صفوف الأمَّة، وتعزيز الأمن والتفاهم بين الدول العربية والإسلامية، وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأضاف “نرى أنَّ هذه الخطوة المهمّة تصبّ في صالح القضية الفلسطينية، ودعم صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وعدوانه المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”.

الرئاسة الفلسطينية ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بين البلدين

وعلقت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، على الاتفاق السعودي الإيراني والذي تم برعاية صينية، ويقضي بعودة العلاقات بين البلدين. وأعلنت الرئاسة في بيان مقتضب لها، ترحيبها بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بين البلدين. وثمنت، الدور الصيني الإيجابي الذي أسهم في التوصل لهذا الاتفاق. وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن أملها بأن يؤدي ذلك إلى استقرار وتعزيز المناخ الإيجابي في المنطقة.

المصدر: مواقع