الصحة الفلسطينية : استشهاد الفتى أمير مأمون عودة (١٦ عامًا) برصاص الاحتلال خلال مواجهات قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2023 - 17:40

الصحة الفلسطينية : استشهاد الفتى أمير مأمون عودة (١٦ عامًا) برصاص الاحتلال خلال مواجهات قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية

منذ 13 mins 10 March، 2023
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