الشيخ علي دعموش :نحن لن ننصاع لإرادة الخارج ولا تعنينا الفيتوات الخارجية

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة على انه”مع تفاقم الازمات الاقتصادية والسياسية والقضائية بات اللبنانيون احوج ما يكون الى الحوار والتفاهم والإتفاق على رئيس للجمهورية، لكن هناك دولا اقليمية ودولية وفي مقدمها السعودية تمنع اللبنانيين من الحوار والتلاقي وتضع الفيتوات وتعقد بتدخلها في شؤوننا الداخلية مسارات الحل”.

وقال:” نحن نقبل ان تساعد الدول الخارجية اللبنانيين على التواصل والتلاقي وحث الاطراف على الحوار وتقريب وجهات النظر فيما بينها، ولكننا نرفض ان تضع فيتوات على اي مرشح للرئاسة او ان تفرض رئيسا على لبنان”.

واكد ان”الدول التي تمنع التلاقي والتوافق بين اللبنانيين وتضع الفيتوات إنما تدفع بالبلد نحو الفوضى والإنهيار الشامل”.

ورأى ان”اللبنانيين اليوم أمام امتحان صعب وعليهم أن يختاروا اما الحوار والتوافق الذي يضع البلد على مسار الحل، واما الانصياع للخارج والتشبث بخيارات التحدي والمواجهة الذي يضع البلد على مسار الفوضى والفتنة”.

وختم بالقول:”نحن لن ننصاع لارادة الخارج ولا تعنينا الفيتوات الخارجية ولن نستسلم للفوضى ولن نسمح بأخذ البلد نحو الفتنة”.

المصدر: بريد الموقع